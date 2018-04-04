Президент Казахстана сменил секретаря Совбеза

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Астана. 4 апреля. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев своим указом назначил Нурлана Ермекбаева помощником президента – секретарем Совета безопасности Республики Казахстан, сообщила пресс-служба главы государства.

«Назначить Ермекбаева Нурлана Байузаковича помощником президента – секретарем Совета безопасности РК, освободив от должности министра по делам религий и гражданского общества РК», — говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды в среду.

Другими указами главы государства в связи с переходом на другую работу освобождены: Анатолий Смолин — от должности председателя Высшего судебного совета Республики Казахстан; Владимир Жумаканов — от должности помощника президента – секретаря Совета безопасности РК.

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