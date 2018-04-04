В рамках ЕАЭС утечка казахстанских кадров неизбежна, считают в минтруда

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Астана. 4 апреля. КазТАГ — Арсен Аскаров. В рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) утечка казахстанских кадров неизбежна, считает вице-министр труда и социальной защиты населения РК Нуржан Альтаев.

«На самом деле не такое большое количество тех, кто выезжает из страны. В основном это северные регионы, в первую очередь это в Российскую Федерацию, приграничные регионы. Учитывая, что сейчас мы находимся на пространстве ЕАЭС, у нас в любом случае переток кадров будет происходить. Там, где будут платить выше заработную плату, туда люди и будут ехать», — сказал Н. Альтаев на брифинге в минтруда в среду.

По его словам, недавно созданная электронная биржа труда должна сократить количество выбывающей из страны рабочей силы.

«Из южных регионов из сельских местностей люди едут в крупные города: в Шымкент, Алматы. Это объективно. Там лучше условия. В северных регионах это, либо Астана, либо Россия. Первый вопрос, который стоит перед населением – рабочие места. Куда трудоустроиться и какая там заработная плата. Почему мы создали электронную биржу труда? Чтобы был ресурс, куда можно зайти и увидеть вакансии по всему Казахстану. Я думаю, что посредством таких вещей мы будем стараться, чтобы как можно меньше людей уезжало», — отметил вице-министр.

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