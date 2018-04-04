S&P отозвало рейтинги РД КМГ по просьбе компании

Алматы. 4 апреля. КазТАГ – Международное агентство S&P Global Ratings отозвало долгосрочный кредитный рейтинг эмитента нефтедобывающей компании АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (РД КМГ) на уровне «BB-» по просьбе компании; на момент отзыва рейтингов прогноз по ним был «стабильным», сообщает S&P.

«Наш рейтинг РД КМГ отражал ее статус «ключевой» дочерней компании казахстанской национальной нефтяной компании АО НК «КазМунайГаз» (КМГ;«BB-/стабильный/—»), на 100% контролируемой государством. Таким образом, рейтинг РД КМГ отражал рейтинг КМГ», — говорится в сообщении.

«В марте 2018 года РД КМГ объявила об окончании действия тендерного предложения о выкупе всех находящихся в обращении обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок (ГДР), в результате чего доля КМГ в РД КМГ в настоящее время составляет более 98% обыкновенных акций (за вычетом обыкновенных акций и ГДР, держателем которых является РД КМГ). Кроме того, РД КМГ начала процедуру добровольного делистинга с лондонской и казахстанской фондовых бирж», — напомнили аналитики.

По оценкам S&P, РД КМГ использовала для выкупа акций миноритарных акционеров около $1,9 млрд из $4,05 млрд денежных средств и финансовых активов, находившихся на ее балансе в конце 2017 года.

«Мы полагаем, что в результате этой сделки статус РД КМГ как «ключевой» дочерней компании КМГ еще более усилился. Кроме того, КМГ получила прямой доступ к существенным остаткам денежных средств на счетах РД КМГ. В нашем рейтинге КМГ на уровне «BB-» уже был учтен ожидавшийся выкуп акций миноритарных акционеров РД КМГ», — заключается в сообщении.