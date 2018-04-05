Астана. 5 апреля. КазТАГ – Началась масштабная проверка боеспособности всей казахстанской армии, сообщает пресс-служба министерства обороны РК.

«В вооруженных силах Казахстана в соответствии с планом подготовки на 2018 год во всех воинских частях и соединениях видов, родов войск и региональных командований для оценки уровня боевой готовности и боеспособности подразделений по итогам зимнего учебного периода проходит контрольная проверка», — сообщили в минобороны в четверг.

По данным МО РК, основная цель – «всесторонняя проверка выучки личного состава, реального уровня боевой подготовки взводов, рот, управлений батальонов соединений и частей, готовности подразделений в кратчайшие сроки выполнить поставленные боевые задачи, а также оценка уровня боевой подготовки и слаженности подразделений и их органов управления в ходе отработки учебно-боевых задач, выполнения планов и программ боевой подготовки».

«Министерством обороны РК созданы специальные комплексные комиссии, которые направлены во все регионы страны. Контрольная проверка проводится в две очереди. Проверке подвергаются свыше 1 тыс. воинских частей и соединений видов, родов войск и региональных командований. В числе проверяемых дисциплин – огневая, тактическая, специальная подготовка, вождение боевых машин, военная топография, инженерная, физическая и строевая подготовка», — сказано в сообщении.

Отмечается, что комиссиями также будут проверены состояние вооружения и военной техники, система организации работы должностных лиц по руководству боевой подготовкой в подчиненных соединениях, боевая и мобилизационная готовность.

«Каждому военнослужащему в одиночном порядке и в составе подразделений предстоит сдать экзамены не только в теории, но и на практике. Контрольные занятия по предметам обучения проходят как в пунктах постоянной дислокации частей, так и в учебных центрах и на полигонах», — добавили в оборонном ведомстве Казахстана.