Президент США передумал немедленно выводить войска из Сирии

Алматы. 5 апреля. КазТАГ — Президент США Дональд Трамп передумал немедленно выводить войска из Сирии, сообщает Русская служба BBC.

«Д. Трамп не будет выводить войска немедленно, несмотря на сделанное на прошлой неделе заявление о том, что США очень скоро выйдут из Сирии», — говорится в сообщении, опубликованном в четверг.

Как отмечается, переменить решение Д. Трампа уговорили советники, аргументировав это тем, что экстремистская группировка «Исламское государство», если ее не сдерживать, может перегруппировать свои силы и активизироваться.

«В среду в Белом доме заявили, что военное присутствие США в Сирии скоро закончится, но конкретных сроков вывода войск не назвали. Как говорилось в заявлении, группировка ИГ почти полностью уничтожена, и США проконсультируется с союзниками по поводу дальнейших действий», — уточняется в сообщении.

Как заявил в среду в беседе с американским телеканалом NBC оставшийся анонимным сотрудник Белого дома, на заседании во вторник Трамп все же согласился оставить войска в Сирии на неопределенный срок. Президент был, мягко говоря, не очень этому рад, добавил источник.

Силы США в Сирии насчитывают около 2 тыс. военных. В борьбе с ИГ они содействуют альянсу курдских отрядов народного ополчения и сил арабской оппозиции, известному как Демократические силы Сирии.

За последние 3 года при поддержке ВВС США Демократические силы Сирии отбили у ИГ несколько десятков тысяч квадратных километров территории.

Ранее сообщалось, что генерал США Джозеф Вотел в отличие от президента страны Дональда Трампа видел необходимость в дальнейшем присутствии американских военных в Сирии.