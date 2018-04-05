Астана. 5 апреля. КазТАГ – Ботагоз Омар. Президент РК Нурсултан Назарбаев предложил прописать в законе норму о сносе ветхого жилья в Астане по остаточной стоимости.

«Столица должна иметь свой закон — закон о столице, где все оговорено. Для решения столичных вопросов объекты надо сносить. По остаточной стоимости, каким он сейчас является. За какие-то халупы, которые валятся, заламывают цены, на этом хотят заработать. На нужды государства», — сказал Н.Назарбаев на совещании по вопросам дальнейшего развития столицы в четверг.