Разобраться со стихийными рынками в Астане поручил столичному акимату глава государства

Астана. 5 апреля. КазТАГ — Оксана Скибан. Президент РК Нурсултан Назарбаев поручил столичному акимату навести порядок с неорганизованными торговыми рынками в Астане.

«Неорганизованные торговые рынки. У нас есть слайд. Смотри. В Алматы барахолки снесли. Черкизовский рынок в Москве снесли. У вас смотри, что делается! А в то же время есть много желающих построить нормальные базары, рынки. Это что такое?» — сказал Н. Назарбаев на совещании в акимате по вопросам развития столицы в четверг.

При этом он подчеркнул, что такая работа «это и есть подготовка к 20-летию Астаны».

«Это и есть подготовка в 20-летию. Не мыв шею, только лицо умыли. Вот это все закоулки трудные. Посмотрят, скажут: вот хвалятся городом, смотри, что делается. Это мы только одно-два места увидели, а так во многих частях города. Наводите порядок», — указал глава государства.