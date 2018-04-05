Костанай. 5 апреля. КазТАГ – В Костанайской области бесплатно раздадут в районы и города более 8 тыс. саженцев деревьев, передает корреспондент агентства.

«Для проведения весенних озеленительных мероприятий в населенных пунктах из лесного питомника пригородного учреждения лесного хозяйства управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области, расположенного в п.Затобольск, будет отпущено городам и районам на безвозмездной основе 8 200 штук саженцев различных древесных и кустарниковых пород: боярышник, дуб, ива, смородина, акация, груша», — сообщил первый заместитель акима Костанайской области Гауез Нурмухамбетов.

Всего, по его словам, в текущем году по Костанайской области планируется посадка около 36 тыс. саженцев.

«Но здесь хотел бы обратить внимание, что посадка саженцев не самоцель, необходимо обеспечить надлежащий уход за ними для максимальной приживаемости, акиматам городов и районов взять данный вопрос на мониторинг», — заключил Г.Нурмухамбетов.