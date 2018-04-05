Астана. 5 апреля. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в четверг на севере и востоке Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный, восточный 9-14 м/с, +8+10.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, +19+21.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях без осадков, местами туман, +2+7, +3+8 и +7+12 соответственно. На территории Костанайской области местами дожди, туман, ветер 15-20 м/с, +3+8.

В Карагандинской области местами небольшие осадки, туман, ветер 15-20 м/с, гололед, +3+8. В Восточно-Казахстанской области осадков не ожидается, туман, усиление ветра 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с, +5+10.

В Алматинской области без осадков, местами возможно усиление ветра 15-20 м/с, +16+21; в районе Жаланашколя порывы ветра могут достигать 23-28 м/с. В Жамбылской и Южно-Казахстанской областях также сохраняется погода без осадков, местами усиление ветра 15-20 м/с, +18+23 и +24+29. В Кызылординской области местами небольшие дожди, возможен град, шквал, пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с, +19+24.

В Мангистауской области местами небольшие дожди, +9+14. В Атырауской и Западно-Казахстанской областях местами дожди, туман, ветер 15-20 м/с, +5+10 и 0+5. На территории Актюбинской области синоптики прогнозируют дожди, местами сильные, туман, ветер 15-20 м/с, +2+7.

В ближайшие сутки на территории ВКО сохраняется вероятность формирования склонового стока, образования заторов льда на реках, резкие колебания уровней воды, разливы и подтопления. На р. Ертис в пределах Павлодарской обл. будут наблюдаться подъемы уровней воды, возможно образование заторов льда. На реках юга и юго-востока республики ожидаются колебания водности. На отдельных реках центра, севера и запада республики в связи с прогнозом положительного температурного фона и осадков (на западе республики) ожидаются дальнейшие ослабления ледовых явлений, колебания уровней воды, разливы и подтопления.