Алматы. 6 апреля. КазТАГ – Инвестиции Китая в чистую энергию быстро растут на фоне падения уровня аналогичных вливаний в США, сообщает пресс-служба ООН.

«Лидером по инвестициям в возобновляемую энергетику стал Китай. На эту страну приходится больше половины всех новых установок по производству солнечной энергии. Среди других стран, активно использующих солнечные батареи, – Австралия, Мексика и Швеция. Но эти успехи коснулись не всех стран. На некоторых больших рынках, наоборот, произошло сокращение инвестиций в развитие возобновляемых источников энергии. В США инвестиции сократились на 6% – до $40,5 млрд. В Европе объем таких инвестиций упал на 36% и составил $40,9 млрд», — сообщил в пятницу руководитель программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Эрик Солхейм.

В докладе ООН «Глобальные тенденции инвестиций в возобновляемую энергетику» отмечается, что уже восьмой год подряд инвестиции в возобновляемые источники энергии превышают $200 млрд.

«Небывалый рост объема инвестиций в солнечную энергетику по всему миру демонстрирует, как меняется глобальная энергетическая система, и, что более важно, – какие экономические выгоды сулят такие изменения. Инвестиции в возобновляемые источники энергии способствуют созданию рабочих мест, требующих более высокой квалификации. В то время работа в этой области и оплачивается лучше, не говоря уже о том, что развитие чистых источников энергии – важный вклад в защиту окружающей среды», — добавил глава ЮНЕП.

По данным ООН, глобальные инвестиции в развитие солнечной энергетики выросли на 18% по сравнению с прошлым годом и составили $160,8 млрд.

«Общий объем инвестиций в производство возобновляемой энергии, исключая гидроэлектростанции, составил $279,8 млрд. На долю солнечной энергетики приходится 57% этой суммы. Это превышает объем инвестиций в мощности, работающие на газе и угле – порядка $103 млрд», — говорится в докладе.

В целом, отмечают авторы исследования, в мире в период с 2007 по 2017 год на проекты по развитию возобновляемых источников энергии было направлено $2,7 трлн инвестиций.

«Как следствие, значительно выросла доля электричества, производимого с использованием энергии ветра, солнечных батарей, отходов, геотермальных источников, морских волн и небольших гидрообъектов: с 5,2% до 12,1%», — пояснил Э. Солхейм.