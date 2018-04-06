Роскомнадзор подал иск об ограничении доступа к Telegram

Алматы. 6 апреля. КазТАГ — Роскомнадзор подал исковое заявление в суд об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership, сообщается на сайте ведомства.

«На основании ст.15.4 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Роскомнадзором в пятницу, 6 апреля, подано исковое заявление в Таганский районный суд г. Москвы с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership», — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.

Поясняется, что исковое заявление подано в связи с выявлением ФСБ России неисполнения компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанности организатора распространения информации, установленной п.4.1 ст.10.1 данного закона.

Как сообщалось ранее, в адрес мессенджера Telegram было направлено официальное уведомление о выполнении судебного решения и принятии мер по удалению либо ограничению доступа для пользователей с территории Казахстана к материалам ДВК.

«На сегодняшний день уведомительное письмо находится на стадии рассмотрения у администрации мессенджера Telegram. Вместе с тем в случае невыполнения судебного решения министерством в соответствии с законодательством РК могут быть приняты меры по ограничению распространения мессенджера на территории республики вплоть до его полной блокировки», — отметил министр информации и коммуникаций РК Д.Абаев.