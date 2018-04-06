НПЗ: объекты стратегической важности могут быть проданы за копейки 06.04.2018 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 152 0 Эксперт в нефтяной отрасли Олег Егоров в студии ZONAkz Похожие материалы: В Алматы задержаны несколько сотрудников обыскиваемых редакций СМИ В МИК ждут объяснений от правоохранительных органов об обысках и арестах в двух казахстанских изданиях Доставленные в полицию журналисты двух казахстанских СМИ были отпущены в Алматы В Алматы в редакциях двух СМИ проводится обыск Таможенные процедуры между ЕАЭС и Китаем могут быть упрощены