Украину могут лишить безвиза, так как более 70% украинцев в ЕС работают нелегально

Киев. 6 апреля. КазТАГ — Айжан Бильченко. Украину могут лишить безвизового режима, так как более 70% украинцев, выехавших в Европейский союз (ЕС) работают на незадекларированной работе, сообщает экономист Александр Охрименко.

«Украину могут лишить безвиза, так как более 70% граждан в Польше работают нелегально. Польша нарушила трудовое законодательство Европы. Есть такой трюк, когда без получения рабочей визы можно заехать на территорию Польши. Затем оформляется заявление, что гражданин Украины будет работать только на территории Польши. После чего украинцы нелегально выезжают на работу в другие страны Евросоюза. Например, в Германию или Италию», — сказал А.Охрименко в пятницу.

Эксперт отметил, что в этом году провернуть такую схему будет сложнее.

«Ввели штрафы и специальный учет. Если будут наблюдаться подобные случаи с нелегальным трудоустройством за границей, то появляются огромные риски остаться без безвизового режима. Кроме того, ЕС накажет Польшу за Украину. Ведь в сегодняшней Чехии работает 22 тыс. украинцев, а в Польше 1 млн 700 тыс.», — резюмировал А.Охрименко.

Уточняется, что более 70% украинцев, получивших разрешение на работу в Польше, работают или в другой стране Шенгена, или на другой задекларированной работе. Такие цифры приводит реестр занятости иностранцев министерства семьи, труда и социальной политики.