Компания «АрселорМиттал Темиртау» заявила о выполнении выдвинутых условий шахтеров на 100%

Караганда. 6 апреля. КазТАГ — Компания АО «АрселорМиттал Темиртау» заявила о выполнении выдвинутых условий шахтеров на 100%, передает корреспондент агентства.

Отмечается, что АО «АрселорМиттал Темиртау» завершило работу над выполнением пунктов соглашения от 27 декабря 2017 года. Все вынесенные на повестку вопросы, находящиеся в компетенции администрации АО, решены на 100%.

«Угольная промышленность – основа экономики Карагандинского региона и поэтому работа подразделений угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» напрямую отражается на социальных вопросах населения области. Однозначно наши предприятия должны функционировать стабильно, а это уже зависит от трудовых коллективов. Проведенная работа должна положительно отразиться на качестве жизни сотрудников компании и их семей, и в этом случае интересы сотрудников и администрации компании полностью совпадают. Администрация компании выполнила все, что от нее зависело и итоги этих усилий несомненно радуют», — сообщил директор угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» Андрей Черномаз в четверг.

В свою очередь председатель профсоюза угольщиков «Коргау» Марат Миргаязов отметил, что проведенная совместная работа положительно отражается на обстановке в трудовых коллективах предприятий угольного департамента.

«Всем известно, что мы всегда и достаточно последовательно защищаем права сотрудников угольного департамента и всем нам было крайне важно достигнуть положительных результатов во всех рассмотренных вопросах. В настоящее время осталось несколько пунктов, решение которых под силу только правительственным организациям и несомненно работа в данном направлении продолжается. Компания «АрселорМиттал Темиртау» сдержала слово и приняла очень правильные решения по всем пунктам, которые от нее зависели. И впредь хочу заверить, что возникающие вопросы всегда будут отрегулированы коллективным договором и соглашением между профсоюзами и администрацией», — заключил М.Миргаязов.

Напомним, 11 декабря 2017 года группа работников 4-х шахт угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» («Тентекской», «Шахтинской», «Казахстанской» и им. Ленина) отказалась покидать рабочие места после окончания смены. Переговоры с шахтерами длились несколько дней. По информации министра труда и соцзащиты населения РК Тамары Дуйсеновой, в Карагандинской области бастовали 684 человека. Главное требование шахтеров — увеличение заработной платы на 100%.