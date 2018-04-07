От должности освобожден глава ГКНБ Кыргызстана

Алматы. 7 апреля. КазТАГ – Абдиль Сегизбаев освобожден от занимаемой должности председателя государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) КР, сообщает КирТАГ.

«Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Сегизбаев Абдиль Кенешевич освобожден от занимаемой должности председателя государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики, согласно поданному заявлению», — сообщает пресс-служба главы государства в субботу

А. Сегизбаев был назначен председателем ГКНБ КР 5 ноября 2015 года. Он был последним пресс-секретарем первого президента Аскара Акаева, бежавшего из страны 24 марта 2005 года.

В 2011 году стал помощником президента Алмазбека Атамбаева. Позже возглавил отдел информационной политики аппарата президента, после чего был назначен советником президента, а затем заместителем председателя ГКНБ.

Также указом президента КР, Болот Суюмбаев освобожден от должности директора Службы анализа и прогнозирования рисков национальной безопасности государственного комитета национальной безопасности.