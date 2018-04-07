Саудовская Аравия планирует превратить Катар в остров

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Алматы. 7 апреля. КазТАГ — Саудовская Аравия планирует превратить Катар в остров, сообщает «Коммерсант».

«Саудовская Аравия планирует вырыть канал вдоль границы с Катаром, тем самым превратив его в остров. В случае утверждения властями, проект будет реализован Саудовским инвестиционным союзом, состоящим из девяти компаний. Как сообщает газета Sabq, ширина канала составит 200 м, глубина — 15-20 м и длина — 60 км, что позволит ему принимать все виды морских судов», — говорится в сообщении, опубликованном в субботу.

Издание отмечает, что создание подобного канала будет способствовать развитию туризма и внутрирегиональной торговли. Он будет принадлежать только Саудовской Аравии, так как он будет вырыт на территории королевства на расстоянии одного километра от официальной линии границы с Катаром. При этом участок суши на границе с Катаром будет служить в качестве военной зоны для защиты королевства.

В крайних точках канала планируется сооружение курортов с отелями, частными пляжами и причалами для яхт. Таким образом, Саудовская Аравия сможет связать при помощи нового морского пути портовый город королевства Сальва и район Хур аль-Адид. Также в регионе будет создана свободная торговая зона. Отмечается, что строительство может быть начато в 2019 году. Стоимость проекта оценивается примерно в $746 млн.

Между тем в прошлом году дипотношения с Катаром разорвали 10 государств: Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Коморские острова. Это произошло после заявления эмира Катара о необходимости сближения с Ираном, подлинность которого была опровергнута. Позднее эмир Катара принял участие в 38-м саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

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