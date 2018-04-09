12 лет лишения свободы запросил прокурор для экс-руководителя ЕНПФ Ерденаева

Алматы. 9 апреля. КазТАГ — Динара Жаркеева. 12 лет лишения свободы запросил прокурор для экс-руководителя АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) Руслана Ерденаева, передает корреспондент агентства.

Кроме того, помимо 12 лет заключения в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, государственный обвинитель просил суд конфисковать имущество Р. Ерденаева, добытое преступным путем — в сумме взятки Т235 млн, и запретить работать на госслужбе.

Бывшего заместителя главы ЕНПФ Дабыра Медетбекова прокурор просил приговорить к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем — Т235 млн, с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности.

Экс-начальнику управления департамента рисков ЕНПФ Мусе Бахтову гособвинитель просил назначить 7 лет лишения свободы без конфискации имущества, учредителю ТОО «Бузгул Аурум» Бахытжану Кенжебаеву — 8 лет лишения свободы без конфискации имущества, директору ТОО «Бузгул Аурум» Азату Найзагарину — 10 лет лишения свободы, без конфискации имущества.

Между тем заместителя директора ТОО «МегаТрансАзия» Талгаса Туртаева прокурор просил лишить свободы на 1 год, а с применением закона об амнистии — освободить его от основного наказания и отпустить из зала суда.

Кроме того, иск ЕНПФ в части взыскания денег с подсудимых Р. Ерденаева, Д. Медетбекова, М. Бахтова, Б. Кенжебаева, А. Найзагарина гособвинитель просил суд удовлетворить частично и взыскать с них Т5 млрд солидарно.

Согласно результатам следствия, 6 октября 2016 года в результате биржевой сделки на Казахстанской фондовой бирже ЕНПФ приобрел 500 тыс. облигаций ТОО «Бузгул Аурум» на общую сумму Т5 млрд, несмотря на рекомендацию о воздержании инвестирования в облигации данной компании. За сделку должностные лица фонда якобы получили крупную взятку.

По версии гособвинения, экс-глава ЕНПФ Р. Ерденаев и его заместитель Д. Медетбеков за приобретение фондом облигаций ТОО «Бузгул Аурум» получили $700 тыс.

Стоит отметить, что сам Р. Ерденаев на прошлых заседаниях обвинил КНБ в давлении и заказном характере дела.

Напомним, в специализированном межрайонном уголовном суде Алматы рассматривается дело в отношении экс-руководителей АО «ЕНПФ». На скамье подсудимых экс-глава АО «ЕНПФ» Р. Ерденаев, начальник управления финансовых рисков департамента управления рисками АО «ЕНПФ» М. Бахтов, учредитель ТОО «Бузгул Аурум» Б. Кенжебаев, директор ТОО «Бузгул Аурум» А.Найзагарин, бывший заместитель директора ТОО «Мегатрансазия» Т. Туртаев и экс-заместитель председателя правления АО «ЕНПФ» Д. Медетбеков.

Р. Ерденаев, М. Бахтов, Б. Кенжебаев, а также А. Найзагарин были арестованы в январе 2017 года. Им предъявлено обвинение по п. 2. ч. 4 ст. 189 УК РК (присвоение и растрата вверенного чужого имущества). Аресту предшествовала проверка, которую осуществили в декабре 2016 года правоохранительные органы по заявлению Национального банка РК. Правоохранители тогда изучили деятельность ЕНПФ по факту приобретения облигаций ТОО «Бузгул Аурум» за счет собственных средств фонда в размере Т5 млрд.