Предприниматели инвестируют средства в развитие нового района Алматинской области

Талдыкорган. 9 апреля. КазТАГ – В Алматинской области местные предприниматели изъявили желание вложить средства в развитие нового района Алматинской области, передает корреспондент агентства.

«Со своей стороны мы окажем всю необходимую поддержку. Привлечем и бизнесменов — выходцев из этих мест. Сейчас уже есть предприниматели, которые хотят построить здесь откормочные площадки, молочно-товарные фермы, школы. К примеру, директор топливно-энергетической компании «Бүркіт» Л.Ботабекова выразила желание отстроить въездную арку в Нарынкол. Таких патриотичных граждан необходимо активно привлекать», — сказал аким области Амандык Баталов.

Он также уточнил, что в районе будут восстановлены ирригационные сети и созданы все условия для развития картофелеводства.

Как сообщалось, согласно ст. 9 закона РК от 8 декабря 1993 года «Об административно- территориальном устройстве Республики Казахстан», указом президента РК образованы новые административно- территориальные единицы: Кегенский район с административным центром в с. Кеген и Райымбекский район с административным центром в с. Нарынкол путем разделения Райымбекского района Алматинской области.