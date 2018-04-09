Казахстан ратифицировал поправки в соглашение с Беларусью об избежании двойного налогообложения

Астана. 9 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ратифицировал поправки в соглашение с Беларусью об избежании двойного налогообложения, сообщает пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан закон РК «О ратификации протокола между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Беларусь о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество от 11 апреля 1997 года», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте Акорды в понедельник.

Напомним, ранее, 29 марта, депутаты сената парламента на пленарном заседании приняли закон РК «О ратификации протокола между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Беларусь о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительством Республики Казахстан и Республики Беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество от 11 апреля 1997 года».

«Данным протоколом предусматриваются меры против налоговых уклонений, в том числе путем расширения сотрудничества налоговых служб двух государств через обмен информацией повопросам налогообложения», — говорится в заключении профильного комитета сената.

Как отмечается, проектом закона внесено изменение в термин «постоянное учреждение» в редакции, позволяющей облагать доходы от разведки природных ресурсов с первого дня при осуществлении разведки для другого лица.

«Также соглашение дополнено новым положением, предусматривающим образование постоянного учреждения через 183 дня фактического пребывания сотрудников при оказании услуг. Соглашение дополняется новой статьей, касающейся профессоров, преподавателей и научных работников, освобождающей их от налогообложения в течение 24, следующих друг за другом, месяцев», — перечисляется комитетом.

Кроме того, внесены изменения в ряд терминов, в соответствии с действующим законодательством актуализированы наименования казахстанских налогов, на которые распространяется соглашение.

Отмечается, что соглашение между двумя государствами было подписано в апреле 1997 года в г. Минск и ратифицировано законом от 31 октября 1997 года.