Надо учить английский язык, не забывая о казахском — Назарбаев

Астана. 9 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с министром образования и науки РК Ерланом Сагадиевым, сообщает пресс-служба главы государства.

«В ходе встречи главе государства был представлен отчет о ходе реализации государственной программы развития образования и науки на 2016-2019 годы», — говорится в сообщении пресс-служба, опубликованном на сайте Акорды в понедельник.

Отмечается, что Н.Назарбаев отметил особую роль системы образования в деле осуществления политических, экономических и социальных реформ в стране.

«Во всех реализуемых нами программных документах, в том числе в Послании этого года народу Казахстана «Новые возможности в условиях четвертой промышленной революции» и «Рухани жаңғыру», а также в ходе разворачивающейся цифровизации ключевая роль отведена образованию. Залогом успешного претворения всех этих инициатив является качественное образование», — сказал президент Казахстана.

Глава государства также подчеркнул своевременность реформ, осуществляемых в системе образования страны, и отдельно остановился на процессе перехода к преподаванию отдельных предметов на английском языке.

«Обучение предметам на английском языке будет осуществляться в старших классах. Не обучив детей английскому языку сейчас, в будущем мы не сможем осуществлять полноценную подготовку кадров. Это — требование времени, к которому родители должны отнестись с пониманием. При этом, нельзя забывать и об изучении казахского языка», — считает Н.Назарбаев.

В ходе встречи министр образования и науки представил информацию о ходе выполнения поставленных перед министерством задач в рамках государственных и отраслевых программ.

Е.Сагадиев доложил о промежуточных результатах работы по совершенствованию системы дошкольного образования.

«В 2018 году охват детей дошкольным образованием составит 95%. В основном, это достигнуто за счет строительства частных детских садов. С 2019 года будут вводиться единые стандарты раннего развития. Также стоит отметить, что теперь в очередь в детский сад можно встать, используя возможности мобильных устройств», — отметил министр образования и науки.

Кроме того, Е.Сагадиев проинформировал президента Казахстана о результатах перехода школ на обновленное содержание по опыту Назарбаев интеллектуальных школ.

Министр образования и науки также представил информацию о ходе подготовки учителей для ведения отдельных предметов на английском языке.

«В 2016 году преподавание на английском осуществляли лишь 2 тыс. учителей. В прошлом году заявки на прохождение соответствующих курсов подали 11,5 тыс. человек, из них около 3 тыс. завершили курс и начали преподавать, 8 тыс. продолжили свое обучение и переходят на необходимый уровень. Таким образом, в 2019 году 13,5 тыс. школьных преподавателей начнут обучать четырем предметам на английском языке», — заключил Е.Сагадиев.

В завершение встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.