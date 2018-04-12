Цена на золото по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в среду повысилась

Алматы. 12 апреля. КазТАГ — Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в среду составила $1350,75.

Относительно утреннего фиксинга в среду стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 5,55.

Стоимость унции золота в евро составила 1091,68 (+3,82), а в британских фунтах – 951,33 (+3,37).

Межбанковский фиксинг золота осуществляется каждый торговый день в 10.30 и 15.00 по времени Гринвича. Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют 5 финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.