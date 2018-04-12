Казахстан и Швейцария планируют укрепить сотрудничество в сфере финансов, фармацевтики и энергетики

Астана. 12 апреля. КазТАГ — 11 апреля в Берне состоялся третий раунд регулярных казахстанско-швейцарских политических консультаций, подтвердивших взаимное намерение сторон работать над дальнейшим укреплением всестороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба МИД РК.

«Казахстанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Роман Василенко, швейцарскую – заместитель государственного секретаря федерального министерства иностранных дел Швейцарии Кристина Марти Ланг. В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Уточняется, что стороны высоко оценили уровень политического и экономического взаимодействия, достигнутого за четверть века дипломатических отношений между двумя странами, подтвердив взаимную приверженность дальнейшему развитию и расширению взаимовыгодного партнерства. Особое внимание на переговорах в Берне в этой связи было уделено укреплению торгово-экономического сотрудничества в сферах финансов, фармацевтики, энергетики, а также в области развития партнерства между регионами.

Сегодня Швейцария является третьим по величине иностранным инвестором в Казахстане и занимает четвертое место среди европейских стран по объему товарооборота с республикой. К.Ланг отметила эффективность двусторонней договорной базы экономического сотрудничества, наличие соответствующих механизмов взаимодействия в виде межправительственной комиссии и делового совета, и выразила стремление Швейцарии активизировать данное направление, в частности, в реализации международных транспортно-инфраструктурных проектов в рамках инициативы «Пояса и Пути».

В свою очередь Р.Василенко информировал швейцарскую сторону о предстоящем праздновании 20-летия столицы, в рамках которого состоится инаугурация Международного финансового центра «Астана». С учетом большого опыта Швейцарии в сфере финансовых и экологически чистых технологий, казахстанская сторона также выразила надежду на тесное сотрудничество в реализации на базе инфраструктуры прошлогодней выставки EXPO-2017 проектов Международного технопарка IT-стартапов и Международного центра по развитию «зеленых» технологий и инновационных проектов.

«Казахстан и Швейцария вносят последовательный вклад в укрепление международной безопасности, в том числе предоставляя платформы для переговоров по наиболее сложным вопросам мировой повестки дня, в связи с чем собеседники отметили готовность и далее продолжать работать и взаимодействовать в этом направлении», — отмечает пресс-служба.

Кроме того, швейцарская дипломатия известна своим большим акцентом на содействие урегулированию вопросов рационального и справедливого использования водных ресурсов, и на переговорах было отмечено обоюдное стремление к продолжению сотрудничества по водной проблематике в Центральной Азии. Говоря о ситуации в регионе, собеседники приветствовали динамично развивающийся диалог между центрально-азиатскими странами, включая итоги недавней рабочей (консультативной) встречи глав государств Центральной Азии в Астане, а также обсудили международные усилия по оказанию содействия в стабилизации Афганистана.

В целом, политические консультации позволили определить дальнейшие конкретные направления политического и экономического сотрудничества между Казахстаном и Швейцарией.