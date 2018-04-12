Астана. 12 апреля. КазТАГ — Украина экстрадировала подозреваемого в мошенничестве казахстанца, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры Казахстана.

«Сегодня сотрудниками генеральной прокуратуры совместно с интерполом МВД Казахстана для привлечения к уголовной ответственности из Украины экстрадирован казахстанец Максим Коробко», — говорится в сообщении в четверг.

«Коробко подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере в Актобе, где он в 2013 году путем злоупотребления доверием получил у ТОО «Глобус» и Болтенко В.Н. более Т30 млн на поставку и установку лифтового оборудования, но так и не выполнил обязательства. После совершения преступления ему удалось скрыться от органов уголовного преследования, в связи с чем он был объявлен в международный розыск», — поясняется в сообщении.

В настоящее время М.Коробко водворен в следственный изолятор Астаны.