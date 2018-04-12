Счетный комитет Казахстана выявил слабую оснащенность техникой пожарных и спасателей

Астана. 12 апреля. КазТАГ – Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета выявил слабую оснащенность техникой пожарных и спасателей Казахстана, сообщила пресс-служба комитета.

«Подведены итоги государственного аудита использования средств, выделенных по отдельным бюджетным программам на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера комитету по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел РК и его подведомственным учреждениям», — говорится в распространенном сообщении.

«По итогам государственного аудита выявлены проблемы слабой оснащенности подведомственных организаций комитета пожарной техникой, специальным и аварийно-спасательным оборудованием, недостаточного финансирования ремонта и строительства защитных сооружений от воздействий опасных природных явлений. В то же время объем средств, направляемых на ликвидацию и возмещение ущерба от ЧС, многократно превышает суммы средств, необходимых для их предупреждения», — указано в сообщении.

Также отмечено несовершенство нормативных актов, регулирующих вопросы деятельности уполномоченных органов в сфере гражданской защиты.

«Так, уполномоченным органом не выработан четкий механизм выплаты надбавок спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований за нахождение в режиме ожидания и постоянной готовности к выезду на проведение аварийно-спасательных и неотложных работ», — подчеркнули в счетном комитете.

«Применение АО «Казавиаспас» различных тарифов на одни и те же авиационные услуги требует разработки единой методики расчета стоимости (тарифа) летного часа и дежурства воздушных судов», — отмечено в информации.

«Для устранения правовых пробелов министерству внутренних дел поручено внести соответствующие изменения в законодательство в части установления порядка выплаты надбавок спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований, а также принять меры по разработке методики стоимости расчета (тарифа) летного часа и дежурства воздушных судов АО «Казавиаспас», — сообщили в комитете.

«Также установлено, что из-за недобросовестного оказания услуг поставщиком и допущенных нарушений процедур государственных закупок приостановлено создание корпоративной информационно-коммуникационной системы предупреждения и ликвидации ЧС. На ее разработку уже затрачено свыше Т3,1 млрд, что является неэффективным использованием бюджетных средств. В этой связи комитету поручено провести экспертизу приобретенного оборудования и программного обеспечения на предмет целесообразности их дальнейшего использования и возможной корректировки ТЭО», — говорится в собщении.

Помимо этого отмечено, что службами пожаротушения и аварийно-спасательных работ департаментов по чрезвычайным ситуациям областей, Астаны и Алматы «не являющимися организациями образования, осуществляется профессиональная подготовка и повышение квалификации специалистов в области обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе за счет средств, выделяемых на выполнение их основных функций».

Наряду с этим выявлены финансовые нарушения на общую сумму 3173 млн тенге, из которых в ходе аудита восстановлено (возмещено) 3165 млн тенге, или 99,7%, отчитались в комитете.