300 работников «Уральскагрореммаш» отправлены в бессрочный неоплачиваемый отпуск из-за отсутствия объемов производства

Алматы. 13 апреля. КазТАГ — 300 работников завода АО «Уральскагрореммаш» отправлены в бессрочный неоплачиваемый отпуск из-за отсутствия объемов производства, сообщает «Уральская неделя».

«Из-за отсутствия объемов производства сейчас 90% сотрудников завода отправлены в неоплачиваемый отпуск. В настоящее время предприятие на грани прекращения деятельности», — говорится в сообщении в пятницу.

Как отмечается, руководство завода связывает кризисную ситуацию с арестом бывшего руководителя завода Гимрана Бисенова.

«Мы обеспокоены своим будущим, резкое снижение объемов производства в этом году повлечет за собой дальнейшее его снижение и вследствие этого сокращение рабочих и служащих завода. Каждый из нас готов разделить наказание с нашим руководителем и, если понадобится заплатить штраф, то коллектив завода перечислит в бюджет определенную сумму из своей заработной платы», — заявил вице-президент уральского завода Ахмет Игумбетов порталу Матрица.kz.

Сообщается, что работники завода написали коллективное письмо председателю Верховного суда Казахстана Жакыпу Асанову.

«Они просят Верховный суд пересмотреть наказание для своего руководителя и отпустить его на свободу, изменив наказание в виде ареста на штраф. Этот штраф работники завода готовы выплатить сами», — отмечается в сообщении.

Однако Верховный суд вернул обращение без рассмотрения. В связи с этим А. Игумбетов решил выступить с открытым обращением в адрес Верховного суда о возможности замены наказания Г. Бисенову.

Напомним, что директор завода АО «Уральскагрореммаш» Г. Бисенов, который проходил по делу экс-заместителя председателя правления АО «Казахстан инжиниринг» Каната Султанбекова, осужден на 5 лет за коррупцию.

Осужденному К. Султанбекову заменили 10 лет лишения свободы штрафом на сумму Т2 млрд.