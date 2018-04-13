Смарт-браслеты планируют закупить инвалидам и престарелым астанчанам

Алматы. 13 апреля. КазТАГ — В Астане планируется внедрять смарт-браслеты для престарелых, инвалидов и граждан с хроническими заболеваниями, сообщает «Елорда Инфо».

«В столице планируется внедрять смарт-браслеты для престарелых, инвалидов и граждан с хроническими заболеваниями, которые позволят отслеживать состояние артериального давления, уровня сахара в крови и пр. Соответствующие результаты будут направляться в участковые поликлиники, и уведомлять граждан о необходимом визите к врачу», — говорится в сообщении руководителя управления здравоохранения столицы Камалжана Надырова на совещании по вопросам модернизации сферы предоставления медицинских услуг в столице в пятницу.

Отмечается, что на совещании обсуждались предложения по созданию единого стандарта интерьера медицинских учреждений и оптимизации получения услуг.

В ходе встречи руководитель проекта «Астана – адалдық алаңы» Жазира Жылкышиева отметила, что по результатам проведенного анализа деятельности поликлиник проектным офисом, обозначен ряд замечаний, касающихся внутреннего убранства помещений и применения устаревших методов оказания услуг.

«Ключевым фактором в создании условий для часовых очередей, неравномерной нагрузки специалистов и вытекающих отсюда стрессовых ситуаций является отсутствие электронной системы распределения пациентов, которая зарекомендовала себя в международной практике и уже реализуется в медицинских организациях г.Караганды и Алматы», — сказала Ж.Жылкышиева.

Также она затронула вопросы создания комфортной среды для услугополучателей.

«Выявлены нерабочие кнопки вызова помощи инвалидам, перегруженные гардеробные, неудовлетворительное состояние санитарных узлов, а также отсутствие условий для людей с ограниченными возможностями в большинстве поликлиник», — резюмировала Ж.Жылкышиева.

Отмечается, что К.Надыровым был предоставлен концепт, разработанный с участием проектного офиса, по которому будут переоборудованы все центры первичной медико-санитарной помощи, с разработкой единого дизайна оформления залов, размещения регистратур, вывесок, информационных стендов.

Походы к врачам будут оптимизированы, информативность и доступность медицинских услуг – повышены, подчеркивается в сообщении.

«К сентябрю месяцу текущего года планируется внедрение электронных паспортов пациентов во всех поликлиниках города. Будут разработаны единые стандарты навигационных систем, а также, взамен устаревших, нечитабельных, формально установленных стендов и многочисленных таблиц будут размещаться цифровые информационные киоски», — отметил К.Надыров.

Из выступления руководителя управления здравоохранения столицы стало известно, что акцент в работе будет смещен на повышение ответственности граждан по профилактике заболеваний, а не борьбу с ее последствиями.