Смарт-браслеты планируют закупить инвалидам и престарелым астанчанам

Новости 48 0

Алматы. 13 апреля. КазТАГ — В Астане планируется внедрять смарт-браслеты для престарелых, инвалидов и граждан с хроническими заболеваниями, сообщает «Елорда Инфо».

«В столице планируется внедрять смарт-браслеты для престарелых, инвалидов и граждан с хроническими заболеваниями, которые позволят отслеживать состояние артериального давления, уровня сахара в крови и пр. Соответствующие результаты будут направляться в участковые поликлиники, и уведомлять граждан о необходимом визите к врачу», — говорится в сообщении руководителя управления здравоохранения столицы Камалжана Надырова на совещании по вопросам модернизации сферы предоставления медицинских услуг в столице в пятницу.

Отмечается, что на совещании обсуждались предложения по созданию единого стандарта интерьера медицинских учреждений и оптимизации получения услуг.

В ходе встречи руководитель проекта «Астана – адалдық алаңы» Жазира Жылкышиева отметила, что по результатам проведенного анализа деятельности поликлиник проектным офисом, обозначен ряд замечаний, касающихся внутреннего убранства помещений и применения устаревших методов оказания услуг.

«Ключевым фактором в создании условий для часовых очередей, неравномерной нагрузки специалистов и вытекающих отсюда стрессовых ситуаций является отсутствие электронной системы распределения пациентов, которая зарекомендовала себя в международной практике и уже реализуется в медицинских организациях г.Караганды и Алматы», — сказала Ж.Жылкышиева.

Вхождение во власть может быть конструктивным Вхождение во власть может быть конструктивным
1544

Также она затронула вопросы создания комфортной среды для услугополучателей.

«Выявлены нерабочие кнопки вызова помощи инвалидам, перегруженные гардеробные, неудовлетворительное состояние санитарных узлов, а также отсутствие условий для людей с ограниченными возможностями в большинстве поликлиник», — резюмировала Ж.Жылкышиева.

Отмечается, что К.Надыровым был предоставлен концепт, разработанный с участием проектного офиса, по которому будут переоборудованы все центры первичной медико-санитарной помощи, с разработкой единого дизайна оформления залов, размещения регистратур, вывесок, информационных стендов.

Походы к врачам будут оптимизированы, информативность и доступность медицинских услуг – повышены, подчеркивается в сообщении.

«К сентябрю месяцу текущего года планируется внедрение электронных паспортов пациентов во всех поликлиниках города. Будут разработаны единые стандарты навигационных систем, а также, взамен устаревших, нечитабельных, формально установленных стендов и многочисленных таблиц будут размещаться цифровые информационные киоски», — отметил К.Надыров.

Из выступления руководителя управления здравоохранения столицы стало известно, что акцент в работе будет смещен на повышение ответственности граждан по профилактике заболеваний, а не борьбу с ее последствиями.

Похожие материалы:

  1. Восстановить неработающие фонтаны и увеличить зоны зеленых насаждений планируют в Алматы
  2. Закладывать в бюджет средства на обеспечение студентов местами в студенческих общежитиях планируют в РК
  3. Казахстанцев планируют вовлечь в проверки ТРЦ на пожарную безопасность
  4. Т3,1 млрд планируют потратить на организацию и проведение XI Астанинского экономического форума
  5. Дополнительную соцпомощь в размере Т350 тыс. планируют оказать в Астане ветеранам ВОВ к 9 мая

Новости партнеров

Загрузка...