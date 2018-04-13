Тараз. 13 апреля. КазТАГ – Двое детей погибли в результате пожара в Таразе, передает корреспондент агентства.

«В Таразе в пожаре от угарного газа погибли двое детей. Они скончались на месте. Предварительная причина возникновения пожара – детская шалость с огнем», — сообщили в пятницу в ДЧС Жамбылской области.

Как уточнил начальник областного управления государственно-пожарного контроля Максат Акимбаев, пожар предположительно начался с детской комнаты, а его площадь составила 80 кв.м.

«Дети остались одни дома, закрытые. Основной очаг возгорания произошел в детской комнате. Остальные комнаты в огне не пострадали, тем не менее, сгорела вся крыша. ЧП произошло около 17.00», — уточнил М. Акимбаев.

По словам очевидцев, вначале из-под кровли виднелся дым. О том, что в доме пожар, соседи узнали после того, как домой вернулся 14-летний брат погибших детей.

«Он, говорят, ходил за хлебом. Сколько его не было, не знаю. Когда зашел в дом, огонь как полыхнул. Детей вытащили, пытались им помочь. Они все черные были», — рассказал один из соседей.

Помочь погорельцам прибежала вся улица. Не дожидаясь скорой помощи, детей увезли на частной машине в больницу. Врачи лишь констатировали смерть от угарного газа. По словам соседей, семья благополучная, родители не пьющие, мать только недавно устроилась на работу.