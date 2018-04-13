Изменение курса тенге определенно отразится на стоимости бензина, считают в минэнерго

Астана. 13 апреля. КазТАГ — Арсен Аскаров. Изменение курса тенге определенно повлияет на стоимость бензина в стране, считает директор департамента развития нефтяной промышленности министерства энергетики РК Куаныш Кудайбергенов.

«Определенно, курсовая разница свой эффект оказывает на конечную стоимость ГСМ. В особенности тот объем, который импортируется из РФ. Бензином, в принципе, на сегодняшний день мы обеспечены полностью. По дизельному топливу, может быть, влияние будет немного существеннее, чем по бензину. Не знаю, посмотрим сейчас», — сказал К. Кудайбергенов на пресс-конференции в пятницу.

При этом он заверил, что дефицита топлива не предвидится.

«По состоянию на 12 апреля текущего года, совокупный запас бензина марки АИ-92 составляет 330 тыс. тонн — это достаточный для рынка запас. По дизельному топливу совокупный запас составляет 325,5 тыс. тонн. Ситуация стабильная, ограничений в реализации продуктов не наблюдается», — отметил он.

«Что касается собственного обеспечения дизельным топливом для проведения весенне-полевых работ 2018 года, было выделено 375 тыс. тонн дизельного топлива, на сегодняшний день отгружено порядка 20 тыс. тонн дизтоплива — это более 30% от общего выделенного объема», — заключил К. Кудайбергенов.