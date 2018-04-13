На рефинансирование ипотечных займов в Казахстане направят Т156 млрд

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Алматы. 13 апреля. КазТАГ — Национальный банк РК распорядился направить Т156 млрд на рефинансирование ипотечных займов в иностранной валюте, выданных до 1 января 2016 года, следует из постановления регулятора от 27 марта текущего года.

«Акционерному обществу «Казахстанский фонд устойчивости»: направить деньги в размере Т133 млрд, предназначенные для реализации программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной постановлением правления Национального банка РК от 30 июня 2017 года №129, (…) на рефинансирование ипотечных жилищных займов (…), выданных в иностранной валюте до 1 января 2016 года», — указывается в постановлении.

Помимо этих средств Нацбанк, согласно документу, распорядился направить на рефинансирование ипотечных кредитов в инвалюте еще Т23 млрд, полученных в качестве вознаграждения по размещенным субординированным облигациям.

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