Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано в 183 км к северо-востоку от Алматы

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Алматы. 13 апреля. КазТАГ — Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано на территории Казахстана, сообщают сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 13 апреля 2018 года в 13 час. 23 мин. 52 сек. алматинского времени (13 апреля 2018 года в 7 час. 23 мин. 52 сек. по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 183 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана», — говорится в сообщении.

По данным сейсмологов, магнитуда MPV 5.5, координаты эпицентра — 44.41° с.ш. 78.47° в.д. Глубина очага — 20 км.

Землетрясение ощущалось в пос. Жаналык силой 3-4 балла.

Сведений о пострадавших и разрушениях нет.

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