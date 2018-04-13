Астана. 13 апреля. КазТАГ – Открывать центры по изучению и поддержке традиционных ценностей предложили в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства по делам религий и гражданского общества РК.

«Для нас главное пробудить интерес молодежи к истории, национальной культуре, традициям. Для этого надо совместно с НПО (неправительственными организациями – КазТАГ) разрабатывать молодежные проекты, открывать центры по изучению и поддержке традиционных ценностей», — заявила в пятницу Г. Абдыкаликова на XXI расширенном заседании совета по молодежной политике при президенте РК.

Отмечается, что в работе заседания приняли участие члены правительства, депутаты парламента РК, лидеры молодежных организаций страны, эксперты.

«На заседании рассмотрены такие вопросы, как ценностные установки современной казахстанской молодежи в рамках программы модернизации общественного сознания и организация культурно-досуговой деятельности молодежи», — говорится в сообщении.