КСК Алматы получили неожиданный карт-бланш

Теперь информация о задолженности по коммунальным платежам будет интегрирована в кредитную историю каждого алматинца

Первое кредитное бюро (ПКБ) и Управление жилья города Алматы подписали меморандум с далеко идущими последствиями: информация о задолженности алматинцев перед КСК будет размещаться в кредитных отчетах, которые востребованы кредитными организациями в процессе принятия решения о выдаче кредитов.

Директор по развитию бизнеса Первого кредитного бюро Асем Нургалиева оценивает это новшество как положительное. Но вопросов – много.

– ПКБ планирует вписывать в кредитную историю казахстанцев информацию о задолженности перед КСК. Этот шаг нам кажется сомнительным по нескольким причинам. Давайте разберем их, если у вас есть контраргументы. Первое: коммунальные платежи не есть кредиты в понимании этого слова. Ставить между ними знак равенства по крайней мере нелогично. Так почему же обязательства по коммунальным платежам вы вдруг решили приравнять к кредитованию?

– Сейчас помимо кредитной истории в кредитных отчетах отображается дополнительная информация по заемщикам из различных баз данных (например, состоит ли заемщик в списке лиц с запретом на выезд, или неплательщики алиментов и т.д.). В данном случае, это также официальная информация о задолженности перед КСК, и она может быть включена в кредитную историю. Как ее интерпретировать будут банки – это уже на их усмотрение. Но мы не приравниваем, конечно, такую задолженность к кредитам, но это долг заемщика. По закону, в кредитных отчетах может размещаться подобная информация.

– Есть ли аналогичный опыт у кредитных бюро за рубежом? Насколько он успешен?

– Это не просто мировая практика. В рамках оценки Doing Business, в индикаторе «Получение кредитов» имеется пункт о наличии информации по задолженности перед коммунальными службами в кредитном бюро. В международной практике это расценивается положительно. И мы надеемся, что получим восьмой из восьми баллов по данному индикатору.

­– Второе. Многие жильцы жалуются на неправомерность истребования некоторых платежей в пользу КСК. В частности, деятельность многих КСК непрозрачна, неподотчетна и пр. Нередки случаи, когда в квитанции вписываются платежи, которые не согласованы с жильцами, незаконные сборы и пр. Не окажется ли так, что, вписывая спорную задолженность в кредитную историю, вы будете действовать в интересах недобросовестных КСК и заведомо против добропорядочных граждан, еще не сумевших отстоять свои права в споре с КСК?

– Мы не вмешиваемся в отношения между жильцами и КСК. Мы лишь принимаем от КСК информацию. Списки доступны для общего пользования на сайте Управления жилья.

– Третье. Кто будет ответствен, если в ПКБ бюро будет предоставляться непроверенная, неверная, искаженная информация о должниках? Каким образом ее можно будет оспорить?

– За достоверность информации несут ответственность непосредственно и исключительно сами КСК. Они предоставляют информацию, и они же ее обновляют.

– Как часто и с каким результатом прибегают казахстанцы к оспариванию своих кредитных историй?

– Не сказать, что слишком часто, но такую работу мы проведим. Заемщик может оспорить отраженные в кредитной истории просрочки, если на самом деле их не было, статус договора – бывает, что договор уже завершен, а «висит» как действующий. Эти услуги для населения бесплатные.

– Какими будут отношения КСК Алматы и ПКБ: должны ли будут КСК оплачивать услуги ПКБ, как это происходит с банками, или наоборот? Планирует ли ПКБ получать дополнительные средства за эти услуги и в каком объеме?

– Обмен информации с КСК будет осуществляться на бесплатной основе. И с банков, кстати, не взимается дополнительная оплата.

– Насколько может увеличиться база по физическим лицам? Потребует ли этот фронт работы увеличения штата ПКБ?

– Сейчас пенетрация кредитов достаточно высокая (более 7 млн. казахстанцев имеют кредитные истории из 9 млн. экономически активного населения). Я не думаю, что это приведет к росту клиентской базы. У нас максимально автоматизированная бизнес-модель, не требующая дополнительных ресурсов при подключении другой информации.

– Какие советы вы могли бы дать сегодня алмаатинцам, кто заинтересован в чистой кредитной истории?

– Первый. До момента первой передачи данных в ПКБ еще есть время, и алмаатинцам следует уточнить в своем КСК информацию о наличии задолженности, проверить корректность сведений о владельцах недвижимости и пр. Если вы не согласны с выставленными счетами на содержание жилья или другими платежами, то этот вопрос решите путем переговоров с КСК.

Второй. При покупке/продаже жилья обязательно информируйте об этом КСК, чтобы избежать занесения в вашу кредитную историю неверной информации.

Все казахстанцы должны понимать, что кредитные организации имеют право ознакомиться с финансовой историей и дисциплиной любого потенциального заемщика. Но при том решение о выдаче займов на основании своей скоринговой модели они принимают самостоятельно, ПКБ в этот процесс не вмешивается.

Мы не ведем «черные списки». У нас другая миссия. С одной стороны, помогаем хорошим заемщикам получать лучшие условия по кредитованию, с другой – защищаем банки от рисков невозврата.

– Благодарю за блиц.

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