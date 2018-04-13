Суд в России решил немедленно заблокировать Telegram

Алматы. 13 апреля. КазТАГ — Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора и заблокировал доступ к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей, пишет ТАСС.

«Суд постановил требование Роскомнадзора удовлетворить. Наложить ограничения на доступ к мессенджеру Telegram и прекратить создание технических условий для передачи сообщений», — огласила решение судья Юлия Смолина в пятницу.

Она отметила, что решение суда подлежит немедленному исполнению.

«Ограничение на доступ к информации будет действовать до исполнения требований ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей мессенджера», — пояснила Ю. Смолина.

Отмечается, что на рассмотрение иска суду понадобилось 20 минут, еще через 40 минут судья вынесла решение.

Как напоминает агентство, в 2017 году в ФСБ заявили, что члены международных террористических организаций в России активно используют Telegram, в котором они могут использовать секретные чаты с высоким уровнем шифрования. По данным ведомства, мессенджер был использован для подготовки теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года. Тогда погибли 15 человек.

Служба направила главе мессенджера Павлу Дурову запрос о необходимости предоставления информации для декодирования сообщений в отношении шести номеров. Telegram не ответил на запрос. За отказ исполнить запрос спецслужбы суд в Москве оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей. Компания попыталась обжаловать решение, однако оно было признано законным.

В конце 2017 года Telegram обратился в Верховный суд РФ с иском о признании недействующим приказ ФСБ. Приказ спецслужбы противоречил требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке пользователей, сообщили в компании. Иск был отклонен. Решение суда о законности приказа спецслужбы еще не вступило в силу, так как принято только в первой инстанции.

Напомним, ранее министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев сообщил, что в адрес мессенджера Telegram было направлено официальное уведомление о выполнении судебного решения и принятии мер по удалению либо ограничению доступа для пользователей с территории Казахстана к материалам ДВК.

«На сегодняшний день уведомительное письмо находится на стадии рассмотрения у администрации мессенджера Telegram. Вместе с тем в случае невыполнения судебного решения министерством в соответствии с законодательством РК могут быть приняты меры по ограничению распространения мессенджера на территории республики вплоть до его полной блокировки», — отметил Д. Абаев.