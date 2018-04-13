В Казахстане начал работу совет по мониторингу проектов ГЧП

Астана. 13 апреля. КазТАГ — В Национальной палате предпринимателей РК «Атамекен» начал работу совет по мониторингу проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщается на сайте нпп.

«Депутат мажилиса парламента РК, председатель совета по мониторингу проектов ГЧП Аманжан Жамалов обозначил цель и задачи создания совета. Это площадка для проведения общественного мониторинга, обсуждения и решения проблем, которые стоят на пути реализации проектов ГЧП. Для этого в совет привлечены депутаты, эксперты, ответственные госорганы и предприниматели», — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.

«Важно, чтобы реализация проектов ГЧП, о которой мы много лет говорим, приняла цивилизованный и координированный характер», — подчеркнул А.Жамалов.

По его словам, на сегодня объем этих проектов достиг Т2 трлн. Это почти треть бюджета республики. Поэтому ГЧП должно быть правильно организованным, проекты же экономически верно просчитанными и правильно профинансированными, добавил председатель совета.

По официальным данным миннацэкономики, введенные в эксплуатацию 140 объектов по ГЧП, помогли в прошлом году обеспечить снижение единовременной нагрузки на бюджет на сумму 90,6 млрд. тенге.

«Для бизнеса важная и крутая фишка в том, что введена регистрация договоров в казначействе. Раньше этого не было, теперь договор имеет юридическую силу, и в будущем бизнесмен может быть уверенным, что государство, также, как и он несет свои обязательства по договору», — выделил первый вице-министр национальной экономики РК.

Также, как пояснил первый вице-министр национальной экономики РК Руслан Даленов, в ходе изменений процедур были сокращены сроки согласования и экспертизы проектов ГЧП, предоставлен долгосрочный госзаказ, разработка концепций проектов ГЧП заменена на бизнес-план и внедрен новый подход планирования проектов. Еще одним важным шагом вперед он обозначил проект поправок по вопросу признания договоров ГЧП в качестве залогового обеспечения.

«Министерством национальной экономики совместно с «Атамекен» и госорганами сформирован блок поправок в части признания договоров ГЧП в качестве «твердого» залога». Просим поддержать данные поправки, когда они будут на повестке в парламенте», — подытожил Р.Даленов.