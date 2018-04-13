В Сирии были убиты около 200 россиян — ЦРУ

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Алматы. 13 апреля. КазТАГ — Директор ЦРУ и кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заявил на слушаниях в сенате, что несколько недель назад в Сирии была убита «пара сотен россиян», сообщает Русская служба BBC.

«Несколько недель назад русские встретились с равным противником, и пара сотен русских была убита. Список действий, которые предприняла администрация. Я готов вам сообщить о них, но не хочу отнимать время», — сказал М.Помпео в пятницу.

При этом он сделал это заявление вскользь, объясняя сенаторам, что нынешняя администрация, к которой он надеется присоединиться, была достаточно жесткой по отношению к России.

Он не уточнил, о каком именно инциденте в Сирии идет речь. Предположительно, Помпео говорил об ударе по окрестностям сирийского Дейр-эр-Зора в ночь на 8 февраля, в результате которого могли погибнуть россияне.

Напомним, ранее со слов военного врача, сообщалось, что почти 300 российских наемников в Сирии погибли и были ранены в феврале 2018 года. Они работали на связанную с Кремлем российскую частную военную компанию.

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