Астана. 16 апреля. КазТАГ – Прохладная с осадками погода прогнозируется в первую половину недели в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В ближайшие сутки на Казахстан сместится антициклон, с которым ожидается кратковременное прекращение осадков и повышение температуры воздуха. После чего 18 апреля на западе, 19 апреля на севере местами пройдут дожди, временами переходящие в мокрый снег и температура понизится ночью на западе до 0, +5 градусов, на севере и в центре до 0, -8 градусов», — сообщили синоптики в понедельник.

Над югом Каспийского моря, согласно метеопрогнозу, формируется очередной циклон, который по мере продвижения на северо-восток вызовет дожди с грозами и похолодание на юге и юго-востоке республики, ночью и утром 19 апреля в регионе возможен переход дождя в мокрый снег.