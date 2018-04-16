Ракетно-бомбовая разрядка в Сирии 16.04.2018 12:30 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 155 0 Политолог Ислам Кураев о том, как демонстративное бомбометание помогло снять напряжение вокруг Сирии Похожие материалы: Генсек ООН призвал к сдержанности в связи с ударами США, Франции и Великобритании по Сирии Асад оценил восстановление инфраструктуры Сирии в $400 млрд Япония поддерживает удары по Сирии ОДКБ созывает экстренное заседание постоянного совета из-за ситуации в Сирии США нанесли ракетные удары по Сирии