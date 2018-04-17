Между Астаной и Сеулом сложились очень доверительные и дружеские отношения — Назарбаев

Астана. 17 апреля. КазТАГ – Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился в Астане с министром иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва, сообщила пресс-служба президента Казахстана.

«Поприветствовав министра иностранных дел Республики Корея, глава государства подчеркнул доверительный характер двусторонних связей», — говорится в сообщении на сайте Акорды во вторник.

«Между Астаной и Сеулом сложились очень доверительные и дружеские отношения, активно растет экономическое сотрудничество. Решаются многие вопросы экономического и гуманитарного взаимодействия. Мы поддерживаем вашу активную работу, которую вы осуществляете в Центральной Азии», — сказал президент Казахстана.

Министр иностранных дел Республики Корея передала Н.Назарбаеву слова приветствия президента Мун Чже Ина.

«Президент Мун Чже Ин, основываясь на том фундаменте, который был сформирован в течение 25 лет между нашими странами, намерен продолжать развивать и углублять сложившееся сотрудничество, — сказала Кан Ген Хва.