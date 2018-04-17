Расскажите нам про Казахстан. Часть 3. Показания очевидцев

После теплых и открытых отношений кыргызов и таджиков довольно жесткое поведение жителей Казахстана стало для нас шоком

Часть 1, Часть 2.

С помощью Министерств иностранных дел и туристических справочников мы, а точнее их бенефициары, могут знать, что Казахстан – это в принципе безопасная, бедная, дешевая страна, со взяточниками-полицейскими, уличной преступностью, болезнями, убитыми дорогами и безкультурным поведением на дорогах. Что, впрочем, компенсируется дешевизной и гостеприимством.

Но это, скажем так, мнение официальных структур и составителей путеводителей, пусть и основанное на информации, полученной от соотечественников.

Настало время перейти к непосредственным очевидцам.

Не так страшен черт, как его малюют. По крайней мере, побывавшие в Казахстане по крайней мере на самом известном лайфхаковом сервисе путешествий Tripadvisor подтверждают, что никого из них не избили и не ограбили даже в темное время суток, и в этом отношении Казахстан мало отличается от Америки или Австралии. С коррупцией напрямую тоже почи никто не сталкивался – из пятнадцати впечатлений, только гость из далекой Панамы поведал историю, как его развел обычный алматинский полицейский. Все из-за того, что на станции метро «Байконур» страж порядка обнаружив в его сумке запечатанную бутылку пива, после чего стал угрожать арестом и депортацией, пока не снизил «наказание» до 15 тысяч тенге. Да и те после торгов упали до 4 тысяч.

Еще сообщают о вредных таксистах-бомбилах из аэропорта, которые так и норовят нагреть гостя хотя бы раз в пять.

В основном же с путешественниками у нас ничего плохого не происходило. Но случаются и некоторые исключения, причем, все они чаще всего связаны с работой силовых структур.

«Битва на границе» озаглавил свои впечатления американец Даниэль Нолль, въехавший в 2016 году в Казахстан из Узбекистана. «К нашему приятному удивлению выезд из Узбекистана, таможня и паспортный контроль пройдены без проблем. Зато наше настоящее испытание — казахстанская сторона». Американец описывает ужасающую давку и ругань, то есть достаточно типичную картину, связанную с работой казахстанской погранслужбы. «Это напоминало давку у сцены на рок-концерте за минусом порядка, радости и порядочности. Частично это были люди, частично человеческие страдания в худшем виде: каждый пытался прорваться первым и никто не понимал, что система может обрушиться под своим собственным весом. Худшее постсоветское центрально-азиатское безумие и поведение, что только можно представить» — делится путешественник своими впечатлениями. – «Что это было? Довольно просто: подобное происходит, когда плохая организация вступает в сговор с тотальной коррупцией, чтобы принести мучений туда, где можно было обойтись без них». Проведя несколько часов без каких-то перспектив пробиться к окошку, Даниэль описывает, как он сам и его друзья, становились свидетелями сбора паспортов с деньгами среди некоторых групп, которых потом проводили без очереди. Завидев растерянных иностранцев, возле них материализовались посредники, предложив за мзду провести тех альтернативным путем.

«Как и во всех совершенных коррумпированных системах, существует альтернатива описанному выше опыту. По-видимому, около 8 долларов США (возможно, больше, чем для местных) переданных посредникам, помогли бы «договориться» с пограничниками, и пройти через другие ворота. Мы рассмотрели такой вариант, но решили принципиально не способствовать коррупции; вместо этого мы подчинились безумию», — рассказывает про свой несостоявшийся коррупционный опыт американец. С огромным трудом, размахивая паспортами США, путешественники все же смогли пробиться к окну и пройти с некоторыми физическими потерями через границу. «А если бы у нас не было американских паспортов, возможно, мы так и остались там» — делает вывод очевидец. Что же касается принципа «не давать взяток», Казахстан немного его пошатнул, и Даниэль заканчивает свое повествование тем, что скорее всего в следующий раз он бы расстался с небольшой суммой денег. Здоровье дороже.

Канадский трэвел-блог ThePlanetD, который ведет супружеская пара — Дейв и Деб — учит англо-понимающую публику «как выжить в Казахстане, будучи остановленным дорожной полицией». При переезде на своем авто через Казахстан в Монголию Дейва впервые за всю его поездку в 6000 км. остановил дорожный патруль. При этом никаких правил канадец не нарушил. Вот только при пересечении границы, он забыл приобрести страховку (благо хоть встретившийся им в Актюбинске байкер сообщил о регистрации и помог ее получить – иначе была бы еще одна головная боль). Когда, проверив все документы, дело дошло до страховки, канадец прикинулся, как учит Wikitravel, что ничего не понимает. Полицейский тоже не знал, как объяснить, что ему требуется. И тогда последний «медленно вывел на пыльном стекле авто 50$». Реакция канадца поставила полицейского в тупик, поскольку тот задал вопрос «А за что?». Вряд ли бы обычный дорожный полицейский смог бы объяснить иностранцу на английском, что ему нужна взятка. «Тогда он с отвращением вернул все мои бумаги и паспорт и велел уезжать. Я радостно сказал ему «Спасиба!». «Спасиба…» — передразнил полицейский, удаляясь в огорчении» — завершает свой рассказ один из участников встречи — Дейв.

В своем резюме блогер и профессиональный гонщик сводит все воедино. «Грязные дороги рушатся от дождей и снега, вымощенные трассы разбиты и в трещинах. Общественные колодцы все еще используются для забора воды, люди ездят на лошадях, и очень немногие когда-либо выходят за пределы своей деревни» — сводит он свои впечатления о стране воедино. Впрочем, Астана, контрастирующая сельскому, на его взгляд, укладу Казахстана, ему понравилась.

У британского велопутешественника Дэрена Дрю велопоездка по Западному Казахстану как-то не задалась по нескольким пунктам. Сначала в Кзылординской области – в крупном поселке Жосалы до них докопался молодой полицейский – хотел стрясти деньги за нахождение в «запретной зоне». Спас чей-то звонок на мобильник полицейского, после которого он сразу удалился. Найдя приемлемую гостиницу для ночлега (по описанию Дэрена, цена большинства казахстанских отелей совершенно не соответствует предлагаемому качеству) и заселившись, Дэрен пошел в общий душ. Через несколько минут в дверь начали долбиться. Оказалось, что душ срочно понадобился какому-то упитанному господину – тоже постояльцу сельского отеля. Осознав, что «оккупант» его не понимает, господин яростно захлопнул дверь, едва не впечатав ее в лицо конкурента. Наутро по совету владельца гостиницы путешественники обратились за консультацией в поселковое отделение полиции – поскольку поселок может входить в зону, запретную для иностранных посетителей, и как бы чего не вышло. В полиции к этому вопросу подошли серьезно, где-то нашли переводчика с английского, который донес до англичан мысль – закон был нарушен (при том, что нигде нет никаких предупреждений о незаконности нахождения иностранцев в этом поселке), однако «подарок» полицейским поможет исправить ситуацию. Если попытка оспорить свою незаконность нахождения не удалась, то маленькая ложь о том, что у путешественников осталось всего по 20 долларов на каждого, внезапно сработала. Полицейские поверили и решили отпустить странников, оставивших их без подарков. Даже пожали руки и улыбнулись на прощание.

«Казахстан оказался жесткой штукой. Преодоление огромных расстояний на велосипедах, коррумпированные полицейские, малое соотношение цены и качества, не много чего смотреть, слишком много противоречий. В один день незнакомый автолюбитель может просто протянуть деньги, на следующий день другой водитель может попытаться вас сбить» — пишет в завершении поста Дэрен.

На той же блог-платформе американцы Майкл Хатчинсон и Скотт Маберли описывают впечатления от западно-казахстанского Актау, где они провели три дня.

Первое – с трудом найдя единственное турагентство, организующее поездки в пустыню (в остальных даже никто не говорил ни на каком иностранном языке), цена в 340 долларов за однодневный выезд на джипе показалась им более чем завышенной. В городе кроме как пить пиво – делать нечего. «Когда дует ветер, а он дует большую часть, весь город пахнет, и я имею в виду, что он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО воняет. Нам бы следовало пропустить это место» — жалуется Майкл. Дорожный инцидент (пятый, свидетелями которому стали туристы) с девушкой-мотоциклистом, также внес свою лепту в общие впечатления о стране. Она поцарапал бампер авто (причем по вине водителя машины), который, выйдя, просто разбил девушке нос.

«После теплых и открытых отношений кыргызов и таджиков довольно жесткое поведение жителей Казахстана стало для нас шоком. Надеемся, что нам просто не повезло, и люди здесь такие же хорошие, как и их южные соседи» — приводит не самый лестный для нас вывод Майкл. Зато после Казахстана оба направились в Грузию, где абсолютно все было на уровне «Уау!», так что героические путешественники получили вполне достойную награду за то, что провели две недели в нашей республике.

Кстати, как отмечается в ходе повествования, «стюарды на борту Эйр Астаны, кажется, были единственными людьми, которые бы улыбались».

И все-таки именно следующая история наиболее показательно описывает особенности страны, когда нет четкой уверенности: то ли возмущаться некоторыми соотечественниками, то ли восхищаться.

Американец Перец Партенски (знающий русский), как и участники «битвы на границе», также столкнулся с пограничной системой, но с несколько иного ракурса. «Я был арестован в Казахстане и представлял себя в суде» — бесхитростно озаглавлен пост незадачливого странника. Проблема у путешествующего поездом из Казахстана в Россию возникла в связи с тем, что казахстанская виза заканчивалась через пятнадцать минут, после того как к нему подошел миграционный полицейский с проверкой. Наверное, можно было поторопиться и успеть все сделать. Однако миграционщик прикинул «за» и «против» и в «дружеской беседе» попросил у Переца 100 долларов себе и еще 300 пограничникам, чтобы и они закрыли глаза на еще не совершенное нарушение. С собой у парня было 160 долларов наличными (студент проехал 15 стран и, как признается, оставалось только доехать до российских родственников и улететь), так что начался торг, сбивший первоначальную цену до 100 долларов. Деньги были вложены в паспорт, полицейский по имени Ерлан удалился. Но время было упущено и даже волшебная купюра не помогла обмануть компьютерную систему, настаивающую на совершении правонарушения. К коррупционной чести полицейского тот вернул деньги, когда за Перецом пришли пограничники и сняли его с поезда.

Снова к чести Ерлана, когда Переца доставили в Костанайское отделение полиции после данных им признаний, полицейский, по описанию студента, стал его негласным «адвокатом» и «финансовым советником», убедившись, что путешественник никому ничего не сказал о несостоявшейся сделке. Тот же Ерлан купил несколько бутылок разливного пива, угостив своего начальника и путника, а также успокаивая, что он с шефом попытаются организовать ему самого доброго судью. И вот на судебное заседание пришли судья с прокурором. Требование молодого прокурора повергло в шок как самого Переца, так и полицейских, уже подружившихся с ним – один день ареста и 500 долларов штрафа. Другой сюрприз – решение судьи: ограничиться предупреждением! На радостях миграционные полицейские накормили американца завтраком и за свой счет купили билет на автобус до Челябинска.

Но подобного рода истории не всегда должны заканчиваться хэппи-эндом.

Что подтверждаю уже из своего опыта.

Несколько лет назад я оказался участником истории, когда алматинские полицейские ни с того ни с сего остановили меня со знакомой журналисткой из Германии и потребовали документы. У меня удостоверение было с собой (все же знаю, в каком государстве живу). А вот немка паспорт оставила в квартире, из-за чего ее тут же оприходовали в «бобик», набитый другими бездокументными, куда удалось втиснуться и мне. Только через три часа ее удалось вызволить, когда подруга привезла паспорт. На что полицейские из УВД Бостандыкского района оформили немку как иностранца с видом на жительство в стране, чтобы как-то оправдать свое беззаконие, и вынесли ей на бумаге предупреждение.

Второй пример: мой товарищ из более чем благополучной страны работал в Алматы около года. Но в начале он пошел за консультацией относительно регистрации в миграционную полицию, где один из бастыков (не стану уточнять кто) «по доброте душевной» предложил прописать иностранца у себя. Не чувствуя подвоха, товарищ согласился. А потом полицейский ежемесячно вымогал у него по 100 долларов за проживание не по месту прописки.

Наконец, московского друга как-то «закатали» на 10 суток на Лобачевского, когда полицейские остановили его возле магазина. Основание? Нахождение не по месту регистрации.

И таких историй можно легко накопать еще на статью. Тем более что иностранцы, которые живут здесь достаточно долго, уже не боятся задеть патриотические чувства граждан республики и делятся своими реальными впечатлениями, которые зачастую далеки от глянцевых туристических проспектов.

Но закончить повествование хочется на условно позитивной ноте. 95% мировых туристов заточено на пляжном или историческом отпуске. Оставшиеся пять процентов – это искатели приключений, как профессионалы, так и любители. В основном, стесненные в бюджете. И за этот небольшой сегмент по идее должны бороться не менее двух-трех десятков стран, обделенных пляжами, историческими памятниками, безопасностью и хорошей инфраструктурой. Некоторые изначально выбыли из игры, посчитав, что овчинка не стоит выделки (редкие посетители рвутся в Мавританию, Суринам и Чад – да и те тоже не всегда стремятся распахнуть объятия навстречу гостям), другие не оставляют надежд. Но зато эти пять процентов не сильно обращает внимание на неудобства, болезни, опасности, медленный транспорт, находя в том свои преимущества. Они же и являются потенциальной целевой аудиторией Комитета индустрии туризма. Понятно, что родственников и транзитников, выдаваемых у нас за туристов, тем более ничто не остановит.

И все-таки, большинство моих зарубежных знакомых, побывавших или работавших здесь, уезжают скорее довольными, разве что за вычетом отвратительных дорог и манер вождения автолюбителей, мусора, загазованной атмосферы, скотского отношения наших соотечественников к природе и животным и такого же скотского отношения полиции к соотечественникам. Но в целом считается: жить можно. Как-то же мы живем, и, видимо, вполне удовлетворены, раз ничего не пытаемся изменить.

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