Минск, Астана и Баку лидируют в рейтинге весенних путешествий россиян в страны СНГ

Алматы. 17 апреля. КазТАГ – Аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг популярных городов СНГ для весенних путешествий российских туристов.

«Топ-10 городов СНГ у туристов весной 2018 года составляют: Минск в Беларуси, Астана в Казахстане, Баку в Азербайджане, Ереван в Армении, Алматы в Казахстане, Ташкент в Узбекистане, Кишинев в Молдове, Бишкек в Кыргызстане, Душанбе в Таджикистане и Ашхабад в Туркменистане», — говорится в сообщении, опубликованном во вторник.

По данным «ТурСтата», туры выходного дня чаще всего выбирают российские туристы, путешествующие в СНГ. В среднем на 3 дня приезжают туристы в города СНГ весной и расходуют $65 в сутки на проживание и питание.

«Дешевые туры в города СНГ выбирают в Кишинев и Ташкент, а для туров «люкс» впереди Астана и Баку», — уточняется в сообщении.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности турпоездок весной 2018 года.