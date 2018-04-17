Группа предполагаемых воров-рецидивистов взята под стражу в Алматинской области

Талдыкорган. 17 апреля. КазТАГ – В Талгарском районе Алматинской области обезврежена группа предполагаемых воров-рецидивистов, передает корреспондент агентства.

Как сообщили в пресс-службе областного ДВД, стражи порядка уже собрали необходимую доказательную базу в совершении 32 краж, зарегистрированных с начала текущего года в различных населенных пунктах Талгарского района.

«Проникновение в дома потерпевших производились путем отжима пластиковых окон, откуда похищались компьютерная техника, телевизоры, ювелирные украшения и другие ценные вещи. Предварительный ущерб потерпевших, по доказанным эпизодам составляет более 7 млн тенге», — проинформировали в полиции.

Отмечается, что часть краденого имущества обнаружена и изъята у так называемого «скупщика», которого сотрудники Талгарского РУВД также намерены привлечь к уголовной ответственности.

Талгарский районный суд санкционировал в отношении подозреваемых меру пресечения «содержание под стражей».