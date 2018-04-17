В Жамбылской области экс-чиновник обвиняется в незаконном выделении родственникам Т160 млн в виде субсидий на ГСМ

Алматы. 17 апреля. КазТАГ – При проведении анализа коррупционных рисков в отделе сельского хозяйства акимата Шуского района руководитель отдела С. Сейдахметов был заподозрен в незаконном выделении своим родственникам в виде субсидий на ГСМ около Т160 млн, сообщает служба центральных коммуникаций Тараза.

«По результатам анализа выявлено, что руководитель отдела сельского хозяйства акимата Шуского района С. Сейдахметов только за период с 2014 по 2016 год выделил в виде субсидий на ГСМ около 159 млн 910 тыс. тенге крестьянским хозяйствам «Бектибай», «Бектибай-1», «Самат», «Еркін», что относит их к самым крупным получателям субсидий по Шускому району по данному направлению», — сообщается о результатах анализа коррупционных рисков департамента агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Жамбылской области.

«Выяснилось, что получатели субсидий являлись ближайшими родственниками С.Сейдахметова — снохой, братом, сыном и женой. (…) Руководитель отдела, рассматривая представленные заявки вышеуказанных крестьянских хозяйств на получение субсидий, подписывал сводные акты в качестве заместителя председателя межведомственной комиссии», — подчеркивается в сообщении.

Также сообщается, что руководитель отдела сельского хозяйства акимата Шуского района С.Сейдахметов освобожден от должности, а органами уголовного преследования в отношении него возбуждено уголовное дело.