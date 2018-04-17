Саргсяна избрали премьер-министром Армении на фоне протестов оппозиции

Алматы. 17 апреля. КазТАГ – Бывший президент Армении Серж Саргсян избран премьер-министром страны, сообщает lenta.ru.

«На специальном заседании национального собрания Армении 77 депутатов парламента проголосовали за назначение Саргсяна, 17 проголосовали против. Всего на заседании присутствовали 94 депутата, Саргсяну требовалось получить 53 голоса для избрания», — говорится в сообщении.

Издание напоминает, что в Ереване 16-17 апреля проходят массовые акции протеста из-за назначения С.Саргсяна на должность премьер-министра. В столице заблокированы здания государственных органов, по всему городу происходят стычки оппозиционеров с полицией. Акции возглавляет лидер партии «Гражданский договор», депутат оппозиционной парламентской фракции «Елк» («Выход») Никол Пашинян. Утром 17 апреля он объявил о начале «бархатной революции» в стране.

Согласно поправкам в Конституцию страны, принятым в декабре 2015 года, с 2018 года премьер-министр Армении становится фактическим главой государства. С 2008 по 2018 год С.Саргсян был президентом Армении. После него должность занял Армен Саркисян, который, согласно тем же поправкам, получает представительские функции.

В отличие от президента, который теперь может занимать свой пост не более одного семилетнего срока, премьер-министр может избираться неограниченное количество раз.