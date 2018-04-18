Мажилис одобрил ратификацию протокола о секретной информации в рамках ОДКБ

Астана. 18 апреля. КазТАГ — Оксана Скибан. Депутаты мажилиса парламента РК на пленарном заседании палаты в среду одобрили проект закона «О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о взаимном обеспечении сохранности секретной информации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) от 18 июня 2004 года».

«Законопроектом уточнен состав уполномоченных органов ОДКБ, выступающих основным звеном механизма реализации соглашения. Прежняя редакция относила секретариат ОДКБ к компетентным органам. Изменениями предусмотрено отнесение секретариата и объединенного штаба ОДКБ к постоянно действующим органам», — сказал заместитель председателя комитета национальной безопасности РК Марат Осипов, представляя документ депутатам.

По его словам, также предусмотрена возможность присоединения к соглашению иных субъектов международного права по решению Совета коллективной безопасности.

«Уточнена юрисдикция по отношению к лицу, допустившему разглашение секретной информации. В новой редакции четко прописано: лицо, допустившее несанкционированное распространение секретной информации, в любом случае совершение такого нарушения находится под юрисдикцией того государства, гражданином которого оно является. Протоколом также вносится ряд поправок уточняющего и редакционного характера», — пояснил замглавы ведомства.

М. Осипов напомнил, что протокол был подписан 19 декабря 2012 года в Москве главами государств-членов ОДКБ.