Имидж министра среди работников здравоохранения упал так низко, что восстановить его не удастся даже всей жизнью – мажилисмен

Астана. 18 апреля. КазТАГ – Оксана Скибан. Депутат мажилиса парламента РК Владислав Косарев пожаловался на отсутствие финансирования у центра реабилитации наркозависимых в Акмолинской области и указал в этой связи на падение имиджа министра среди работников здравоохранения.

«Пациенты центра реабилитации наркозависимых в Акмолинской области – 70 человек лечатся, 40 человек персонала. С декабря ни одного тиына денег не получили. Живут в долг. Уголь, солярку, продукты, капусту – все получают в долг. Это как можно? Я пытался решить! Ничего, оказывается, не получается. (…) Я считаю, что имидж министра среди работников здравоохранения упал так низко, что восстановить его, Елжан Аманжанович (Биртанов, министр здравоохранения РК – КазТАГ), не удастся даже всей жизнью», — заявил В. Косарев в среду на пленарном заседании палаты.

Сложившуюся ситуацию депутат назвал ошибкой.

«Это крупная ошибка. Я думаю, что не вы один ее совершили. Кто-то вам помогал, а может быть, подначка это», — считает мажилисмен.

При этом он отметил, что депутаты не могут «закрывать глаза на промахи и ошибки, которые допускаются в министерствах и местных органах власти».

«Чего только стоит реформы в системе здравоохранения! Министерство в конце прошлого года назвало, какие структуры с кем объединяются, кому подчиняются – у людей в период перемен снижается работоспособность втрое! Если к этому прибавить, что все эти ведомства не получают финансирование, то быть пациентом у этих полуживых, полуподвижных организаций желания, наверное, ни у кого из нас не возникнет», — подчеркнул В. Косарев.