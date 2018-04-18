Вся информация о недропользователях в Казахстане будет доступна общественности

Астана. 18 апреля. КазТАГ – Ботагоз Омар. Вся информация о недропользователях будет доступна общественности, сообщил директор департамента недропользования министерства по инвестициям и развитию (МИР) РК Руслан Баймишев.

«Кроме доступной геологической информации теперь вся информация о недропользователях, собственниках, конечных бенефициарах, по каждому собственнику лицензии будет доступна. Это уже общепризнанный мировой тренд. Мы считаем, что здесь скрывать нечего. Те люди, которые работают на территории Казахстана, граждане имеют право знать, кто владеет этими лицензиями», — сказал он в ходе IX горнопромышленного форума «Майнекс Центральная Азия» в среду.

«Становятся прогнозируемыми и понятными расходы на социально-экономическое развитие регионов. Они зависят от площади. Чем больше площадь, тем больше выплаты в местный бюджет», — отметил в этой связи Р. Баймишев.

Также, по его словам, вводится старательская добыча на россыпные и полудрагоценные месторождения, которая «также будет определена в программе управления недрами».

«Это новое для Казахстана. Мы посмотрим, как это будет реализовываться. Есть много мнений, что этот раздел еще имеет возможность для улучшения. Но посмотрим, как он заработает с введением в силу кодекса (о недрах – КазТАГ)», — заключил он.