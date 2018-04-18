КазТрансГаз привлекает инвестора для проведения реформ в газовой отрасли

Астана. 18 апреля. КазТАГ — Председатель совета директоров нацкомпании «КазТрансГаз» (КТГ) Кайрат Шарипбаев и президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти подписали меморандум о взаимопонимании в отношении сотрудничества по реформам в газовом секторе и развитию газовой отрасли, сообщила пресс-служба КТГ.

«ЕБРР и АО «КазТрансГаз» готовы рассмотреть возможность проведения реформ в газовом и энергетическом секторах Казахстана и инвестирование проектов для устойчивой энергетики. Это предусматривает газификацию новых регионов, модернизацию существующих активов, развитие новых рынков, таких как переработка попутного нефтяного газа и развитие рынка газомоторного топлива», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что планируемые инвестиции будут способствовать устранению региональных дисбалансов, улучшению общей эффективности использования ресурсов и снижения уровня выбросов парниковых газов. «Такое сотрудничество соответствуют подходу ЕБРР в сфере «зеленой» экономики, а также концепции зеленой экономики правительства Казахстана», — напоминают в пресс-службе КТГ.

АО «КазТрансГаз» является основной газоэнергетической и газотранспортной компанией Казахстана, представляющей интересы государства как на отечественном, так и зарубежном газовом рынках. Компания управляет централизованной инфраструктурой по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям, обеспечивает международный транзит и занимается продажей газа на внутреннем и внешнем рынках.

ЕБРР является ведущей международной финансовой организацией в области развития возобновляемой энергетики и повышения энергоэффективности.

Напомним, на сегодняшний день все проекты в области возобновляемой энергетики в Казахстане, имеющие структуру проектного финансирования, профинансированы ЕБРР. Банк также сотрудничает с правительством по вопросам совершенствования нормативно-правовой базы «зеленой» энергетики и по другим программам сокращения атмосферных выбросов.