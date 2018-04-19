Парламент РК принял поправки в закон об АНК

Астана. 19 апреля. КазТАГ — Оксана Скибан. Депутаты сената парламента на пленарном заседании палаты приняли закон РК «О внесении изменений и дополнений в закон РК «Об Ассамблее народа Казахстана».

«Проект разработан в целях создания целостной системы правовых, социально-экономических, политических, государственно-управленческих мер, направленных на укрепление единства народа, реализацию конституционного принципа общественного согласия», — говорится в заключении профильного комитета в четверг.

Как поясняется, также депутатами внесены поправки в части расширения полномочий совета ассамблеи, повышения эффективности правового регулирования в области межэтнических отношений, устранения пробелов, имеющихся в действующем законодательстве, а так поправки редакционного характера.

«Принятие законопроекта будет способствовать созданию необходимых условий для дальнейшего развития и расширения компетенции АНК», — указывается в заключении.