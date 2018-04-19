По 500 специалистов в сфере инфобезопасности будут готовить в Казахстане ежегодно

Астана. 19 апреля. КазТАГ — Оксана Скибан. По 500 специалистов в сфере информационной безопасности будут готовить в Казахстане ежегодно, сообщил министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов.

«В этом году министерство образования увеличило количество грантов до 160. Начиная с 2018 года по 2021 год, мы будем готовить 500 человек. Мы провели ревизию стандартов по подготовке специалистов инфобезопасности. Нам необходима такая специализация, как техник инфобезопасности, они будут подготавливаться в колледжах. Этот вопрос у нас отработан с программой «Болашак» — введена специализация по кибербезопасности для стажировки за рубежом», — сказал Б. Атамкулов при обсуждении ратификации соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в области обеспечения инфобезопасности на пленарном заседании сената в четверг.

По его словам, в 2017 году был сделан анализ потребности в специалистах инфобезопасности по госорганам.

«Для центральных госорганов и местных исполнительных органов потребность составляет 1520 человек — специалисты, которые у нас требуются. Мы сделали анализ еще и по квазигосударственному сектору и по рынку. Общая потребность у нас в стране будет примерно около 32 тыс. специалистов. В настоящее время специалистов по системе инфобезопасности готовят 7 вузов в стране. Все они топовые и с историей. В них на сегодня подготавливаются 543 специалиста, в этом году у нас первый выпуск — 143 человека», — пояснил глава ведомства.

При этом министр заверил, что существующие в РК на сегодня технические возможности позволяют стране обеспечивать инфобезопасность.

«Я хотел бы заверить, что сегодня они (техвозможности — КазТАГ) позволяют обеспечить нашей стране информационную безопасность наших систем», — подчеркнул Б. Атамкулов.