Президент Кыргызстана подписал указ об отставке правительства

Алматы. 19 апреля. КазТАГ — Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ «Об отставке правительства Кыргызской Республики», сообщает КирТАГ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Президент в связи с выражением Жогорку Кенешем недоверия правительству Кыргызской Республики, руководствуясь ч. 6 ст. 85 Конституции КР, п. 5 ч. 1 ст. 13 конституционного закона «О правительстве Кыргызской Республики», отправил правительство Кыргызской Республики в отставку», — говорится в сообщении в четверг.

Согласно указу, лица, занимавшие должности премьер-министра, вице-премьер-министров, членов правительства, продолжат исполнение обязанностей членов правительства КР соответственно ранее занимаемым должностям до формирования нового состава правительства КР.

Указ президента вступает в силу с момента подписания.